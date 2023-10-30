  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Ekonomi Emekliye müjde: Milyonlarca emekli için o tarihte maaş yatacak! Hesapları tamamen değişti
Ekonomi

Emekliye müjde: Milyonlarca emekli için o tarihte maaş yatacak! Hesapları tamamen değişti

Yeniakit Publisher
2023-10-30 20:56:00 - 2023-10-30 22:08:21
Emekliye müjde: Milyonlarca emekli için o tarihte maaş yatacak! Hesapları tamamen değişti

Türkiye'de milyonlarca emekli, Kasım ayını sabırsızlıkla bekliyor. emekli maaşlarındaki yeni hesaplamalar tamamen değişti. Düzenli maaşın yanı sıra ek ödemeler hesaplara geçecek. Emekliler, kasım ayında emekli maaşı, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları ile toplamda üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar. Müjdeyi verdiler!

Türkiye'de milyonlarca emekli, Kasım ayını sabırsızlıkla bekliyor. Düzenli maaşın yanı sıra ek ödemeler hesaplara geçecek. Emekliler, kasım ayında emekli maaşı, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları ile toplamda üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar.
Türkiye'de emekliler için kasım ayı, heyecanla beklenen ödemelerin yapılacağı bir ay haline geliyor. Bu yıl, Cumhuriyet Bayramı'na özel verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, emeklilere ek bir gelir sağlayacak. İşte emeklilerin kasım ayında alacakları ödemeler ve ödeme tarihleri...

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi:

Cumhuriyet Bayramı'na özel verilecek 5 bin TL tutarındaki ikramiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla duyuruldu. Bu ödeme, emekliler için güzel bir sürpriz olacak. Emekliler, kasım ayının ilk yarısında bu ikramiyeyi hesaplarına alacaklar. Resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Banka Promosyonları:

Emekliler için üçüncü bir gelir imkanı da bankaların promosyon kampanyalarından kaynaklanıyor. Ekim ayında 12 bin 500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri, kasım ayında da devam edecek gibi görünüyor. Bankalar henüz resmi bir açıklama yapmasa da, emeklilerin kasım ayı promosyon kampanyalarından yararlanmaları bekleniyor. Bu durum, emeklilere ek bir gelir kapısı açma potansiyeli taşıyor.

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

Ayrıca, emeklilerin her ayın belirli günlerinde alacakları maaşlar da tahsis numarasına göre farklı tarihlerde ödeniyor. İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ödeme tarihleri:
4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alırlar.

Emekliler, kasım ayında emekli maaşı, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve banka promosyonları ile toplamda üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar. Bu ödemeler, emeklilerin maddi olarak rahatlamasına katkı sağlayacak ve bayram coşkusunu artıracak.

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok
Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

Dünya

Ruslar ipleri kopardı: Ülkenin kararı hayal kırıklığına sebep oldu! Çocuk katili İsrail'e büyük şok

İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!
İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!

Dünya

İran ABD'yi neden uyardı, ipucu geldi! İşte askeri üssü ve yeni cepheler için önerisi!

Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!
Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!

Aktüel

Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!

Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı
Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı

Gündem

Rusya'nın 118'inci Rus kozmonotu önce o anları resim çekti ardından 'Cumhuriyet' paylaşımı yaptı

İran'dan hamle geldi: yeni kamikaze İHA ile ilgili gelişme var: Hükümet İHA'sını denedi! işte açıklaması
İran'dan hamle geldi: yeni kamikaze İHA ile ilgili gelişme var: Hükümet İHA'sını denedi! işte açıklaması

Dünya

İran'dan hamle geldi: yeni kamikaze İHA ile ilgili gelişme var: Hükümet İHA'sını denedi! işte açıklaması

Almanya'da yeni seçilen milletvekili hakkında karar: Nazi sembolü nedeniyle tutuklandı
Almanya'da yeni seçilen milletvekili hakkında karar: Nazi sembolü nedeniyle tutuklandı

Dünya

Almanya'da yeni seçilen milletvekili hakkında karar: Nazi sembolü nedeniyle tutuklandı

Emekliye müjde: Milyonlarca emekli için o tarihte maaş yatacak! Hesapları tamamen değişti
Emekliye müjde: Milyonlarca emekli için o tarihte maaş yatacak! Hesapları tamamen değişti

Ekonomi

Emekliye müjde: Milyonlarca emekli için o tarihte maaş yatacak! Hesapları tamamen değişti

İsrail'i sallayan belge gündeme bomba gibi düştü: Gizli belge sızdı, onlar çıkmaza girdi!
İsrail'i sallayan belge gündeme bomba gibi düştü: Gizli belge sızdı, onlar çıkmaza girdi!

Aktüel

İsrail'i sallayan belge gündeme bomba gibi düştü: Gizli belge sızdı, onlar çıkmaza girdi!

Angelina Jolie'den Gazze çağrısı: acil ateşkes talep etti! Binlerce 'helal olsun' mesajı aldı
Angelina Jolie'den Gazze çağrısı: acil ateşkes talep etti! Binlerce 'helal olsun' mesajı aldı

Aktüel

Angelina Jolie'den Gazze çağrısı: acil ateşkes talep etti! Binlerce 'helal olsun' mesajı aldı

Meksika’da kırmızı alarm verildi! Kritik karar: Okullar tatil edildi
Meksika’da kırmızı alarm verildi! Kritik karar: Okullar tatil edildi

Dünya

Meksika’da kırmızı alarm verildi! Kritik karar: Okullar tatil edildi

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

beynamaz

emeklileri sadakaya muhtaç edenler utansın...

Abdi

Önemli olan memura verilen seyyanen zamın verilmesi yoksa tüm çalışanlar 65 yaşını beklemek zorunda kalacak çalışan ile emekli memur arasında uçurum oluştu olan gençlere olacak...
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23