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Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor

Maaşı bin liranın altında olan yaklaşık 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı, yeni yılda 400 lirayı bulacak.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:07
Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor

Maaşı bin liranın altında olan emekliler, enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek.

Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Bunun için 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emekliler, ocaktaki enflasyon zammına ilaveten ek artıştan yararlanmış olacak. Meclis'e taşınan düzenlemenin kısa sürede, yasalaşması bekleniyor.

En düşük maaş bin lira

Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor. Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla belli olacak. 

Nasıl yansıyacak?

Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, ocakta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilecek. Eğer ocakta uygulamaya geçerse, maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam uygulanacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek. Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaşa çifte zam yansımış olacak. Emekli aynı ay içinde çifte zamlı maaşını alacak.

(Güneş)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:07
  1. emekliye zam
  2. emekli

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  • sebahattin avuksebahattin avuk40 dk önce
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