Emekliye lokum gibi müjde!

Milyonlarca emekliye yeni zam müjdesi geldi! Temmuz ayı zamları beklentiyi karşılamayınca hükümet devreye girdi. En düşük emekli maaaşı kuruş kuruş tekrar hesaplanacak. Yeni maaşlar ve zam sistemi sil baştan değişiyor....

16 milyon emeklinin refah seviyesini yükseltmek için düğmeye basıldı. Hükümet, en düşük emekli maaşını artırmak için çalışmalarına devam ederken Ünlü gazeteci Faruk Erdem’den emekli maaş zammı ile ilgili açıklama geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ünlü gazeteci Faruk Erdem, 1999 sonrası emekli maaşı hesaplama sisteminin değiştiğini hatırlatarak, aylık bağlama oranının 10 yıl içinde yüzde 35, sonraki her yıl için yüzde 2 ve 25 yıldan sonra her yıl için yüzde 1.5 oranında arttırıldığını ifade etti. 2008 yılından sonra sistemin bir kez daha değiştiğini belirten Erdem, aylık bağlama oranının yüzde 50’ye kadar düştüğünü o nedenle de emekli maaşlarının düşük kaldığını dile getirdi.

ZAM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan son verilere göre açlık sınırı 19 bin TL’ye kadar yükseldi. Emekliler ise 10 bin TL maaş alıyor. Çalışma hayatını tamamlayıp rahat etmeyi planlayan emekliler, büyük bir geçim sıkıntısı ile karşı karşıya. O nedenle de maaş adaletsizliğine ciddi bir tepki var.

Hükümet, en düşük emekli maaşına zam için harekete geçti ancak asıl sorun aylık bağlama oranlarının düşük kalması. Uzmanlar da bu duruma dikkat çekerek, öncelikle bu sorunun çözülmesi gerektiğini savunuyor.

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KULİS BİLGİSİ PAYLAŞILDI

Emekli maaş zammı için bekleyiş devam ederken Ünlü gazeteci Faruk Erdem, maaş hesaplama sistemine ilişkin yeni gelişmeleri aktardı. Faruk Erdem emekliye maaş hesaplama sistemine ilişkin açıklamada “Yapısal reformlara ihtiyaç var. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatının biraz sadeleşmesi gerekiyor. Asıl mesele emekli aylıklarında bağlanma oranlarında yaşanıyor. 3 ayrı döneme göre emekli maaşı farklı hesaplanıyor. İnsanların bileceği bir netlikte maaş hesaplama olmalı. Üç ayrı hesaplama dönemini kaldırarak, tek bir hesaplama yöntemine dönmek gerekiyor.” dedi.

Aylık bağlama oranının her dönemde değişmesi ve enflasyon oranı ile büyüme güncellemesinin de göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Erdem, emekli maaşı hesaplamasının esas kazanç ve prim gün sayısı göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini vuruldu.