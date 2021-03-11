Emekliye intibak zammı var mı? İntiba yasası çıktı mı? İntibakl emekliye ne kadar zam olur?

2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farklarının giderilmesinin yolunu açacak olan intibak yasası ile düşük maaş alan emeklilere belirli oranda zam yapılacak. 2000 yılı içerinde ve 2000 yılı sonrasında emekli olarak maaş bağlatan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak ödemeleri için bir yasa çıkması talebinde bulundular. Talebin kabul edilmesi halinde maaşlarına 50 ile 355 lira arasında zam farkı alacak olan emekliler yasanın karara bağlanmasını bekliyorlar.

İntibak zammı kime verilecek?

Düşük maaş alan emeklilerinde diğerleri arasındaki fark kadar ek ilave ödeme yöntemiyle gerçekleştirilecek. Buna göre; 2000 yılı içerisinde ve 2000 yılından sonra emekli olanların vatandaşların maaşları yeniden hesaplanırken bu yeni intibak düzenlemesinden yaklaşık olarak 5 milyon emeklinin yararlanabileceği belirtiliyor.

Hükümetin emeklilere yönelik son yıllarda ki adımı intibak düzenlemesi için ümitleri artırmış durumda. Yargı yolu kapanan ve sadece TBMM kararı ile çıkacak olan intibak düzenlemesi adına hükümetin bu denli bir çalışma yapılması bekleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın intibak düzenlemesi için bir çalışması olup olmadığı bilinmiyor ancak daha önceki dönemlerde olduğu gibi ani bir düzenleme olma ihtimali her zaman bulunuyor. İntibak düzenlemesi gelirse maaşlara önemli tutarda ek ve kalıcı zam yapılmış olacak.

Emekliye intibak zammı var mı?

2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı. Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler. Ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi.

İntibak yasası nedir?

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, intibak yasasına ilişkin olarak, “Geçmişte dokuz bin iş günü için çalışan birine 2000 yılı öncesinde yüzde 75 maaş bağlanıyordu ve millî gelirden elde edilen payın yüzde 100'ü ortalamaya konularak yapılıyordu; sonra, 2000-2008 yılları arasında bu ne yazık ki yüzde 65'e düşürüldü ve 2008 sonrasında yeniden hazırlanan kanun teklifiyle ne yazık ki yüzde 50'ye düşürüldü. Türkiye'de 13,2 milyon emeklinin 7 milyon 900 bini asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor.” dedi. Peki intibak düzenlemesi nedir?

Memur emeklilerinin intibak talebi Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.