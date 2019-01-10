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Emekliye enflasyondan az zam yapıldığı yalan

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, emekliye enflasyon üzerinden yapılan zamla alakalı detayları sizler için yazdı.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:51
Emekliye enflasyondan az zam yapıldığı yalan

Ey Erdoğan, memura, memur ve işçi emeklilerine enflasyonun yarısı oranında verilen zammı düzelt. Emekliye yüzde 10 zam veren, emeklinin ahını alır.” Bu sözlerin sahibi bir milletvekili. Olması gerektiği partide. Reklamını yapmış olmamak için isim belirtmiyoruz ama siz onu atarlanan  ergen liseli üslubundan ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın, ağzının payını vermesinden hatırlamış olmalısınız.

Gerçekten de emeklinin yıllık maaş zammı ne kadar oldu. Tane tane açıklayalım.

İşçi ve esnaf emeklilerin maaş zammı her altı ayda bir önceki altı ay tüketici enflasyon oranı kadar artırılır. Memurların ve memur emeklilerinin maaşı ise toplu sözleşmelerle belirlenmekte ve sözleşmeyle belirlenen zam oranıenflasyonun altında kalırsa enflasyon farkı da ödenmektedir. Dolayısıyla emekliye verilen yıllık zam yıllık enflasyonun altında değildir.

Emekli zammının net anlaşılması adına somut bir örnek üzerinden gidelim. Hatta örnek tam anlaşılsın diye Bağ-Kur emeklisi babamızın maaşı üzerinden zammın yüzdesini ortaya koyalım. 2018/Ocak dönemi Bağ-Kur emekli maaşı 1.433,03 TL ve 57,32 TL ek ödeme dahil net ödenen 1.490,35 TL. Bu maaş 2018/Temmuz döneminde önceki altı ay enflasyon oranı olan yüzde 9,17 artışla maaş 1.564,44 TL ve 62,58 TL ek ödeme ile 1.627,02 TL tutara yükseldi. Bu emekli maaşı 2019/Ocak döneminde ise yüzde 10,19 artışla 1.723,86 TL ve 68,95 TL ek ödeme ile birlikte 1.792,81 TL olarak ödenecek. Yani bir sene önceki ocak ayında ödenen maaş ek ödeme dahil 1.490,35 TL iken bu sene ocak ayında ödenen emekli maaşı ek ödeme dahil 1.792,81 TL olmuştur. Bu durumda 2019/Ocak maaşını 2018/Ocak maaşına bölünce yüzde 20,30 oranında zam yapıldığını görmekteyiz.

Böylece emekliye enflasyondan daha az zam yapıldığı algısı çökmüş oluyor. Esasında bunlarda birazcık hukuk bilgisi olsa emekliye her altı ayda bir önceki altı aylık enflasyon oranında zam yapılacağını 5510 sayılı Kanunun 55’inci maddesine bakarak öğrenebilirler. Belki de nasıl olsa afyonlanmış bir alıcı taraftar kitlemiz var öyleyse “Goebbels” tarzında yalana devam diyorlar.

Gerçek olan şu ki; AK Parti iktidara geldiği an emekli maaşlarına 2003 yılında 75 TL veya 100 TL seyyanen zam yapmıştır. Bir anlamda ilk icraatı da bu olmuştur ki, verilen zam kimi emekliler için maaşının bile üzerindedir. Örneğin; ölen babasından dolayı 2002/Aralık ayında 85 TL Bağ-Kur yetim maaşı alan çocuğun maaşı bir anda 2003/Ocak ayında 185 TL tutara yükselmiştir.

Yine AK Parti 2004 yılında da yıllık enflasyonun iki katı emekli zammı yapmış 2005 yılında emekliye yine enflasyonun üzerinde bir zam vermiştir. 2006 ile 2009 yıllarında emekli maaşları enflasyon kadar artırılmış 2010 ve 2011 yılında enflasyonun üzerinde seyyanen 60 TL zamlar verilmiş, 2015 yılında maaşı 1.000 TL altında olanlara enflasyona ilave 100 TL zam yapılmış 2016 yılında bu kez de tüm emeklilere enflasyon zammına ilave 100 TL maaş zammı yapılmıştır. 

Hasılı atalarımız yalancının mumu yatsıya kadar yanar derken bugünleri de görmüş olmalılar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:51
  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  2. emeklinin yıllık maaş zammı
  3. emeklilerin maaş zammı
  4. üketici enflasyon oranı
  5. zam oranı
  6. enflasyon
  7. Emekli zammı
  8. Bağ-Kur emeklisi
  9. Bağ-Kur
  10. ek ödeme
  11. Goebbels
  12. emekli maaşı
  13. AK Parti
  14. Bağ-Kur yetim maaşı
  15. yetim maaşı

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