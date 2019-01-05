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Emekliye aile yardımı son dakika ne kadar?

Emeklilerin Ocak 2019 zam oranları belli oldu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK, Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranları da belli oldu.Yüzde 4 zam ve 6.73 enflasyon farkı alan memurların aile yardımları da arttı. Memur emeklileri ise zam, fark ve ek ödeme alacak. Peki emekliye aile yardımı verilecek mi? Emekliye aile yardımı 2019 takvimi, emekliye aile yardımı son dakika ne kadar?

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:19
Emekliye aile yardımı son dakika ne kadar?

Emeklilerin Ocak 2019 zam oranları belli oldu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK, Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranları da belli oldu.  Yüzde 4 zam ve 6.73 enflasyon farkı alan memurların aile yardımları da arttı. Memur emeklileri ise zam, fark ve ek ödeme alacak. Peki emekliye aile yardımı verilecek mi? Emekliye aile yardımı 2019 takvimi, emekliye aile yardımı son dakika ne kadar?

Memurlara bu ay 3 ayrı zam yansıtılacak. Maaşları yüzde 4'lük toplu sözleşme ile artacak olan memurlar, yüzde 6.73 enflasyon farkı da alacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memurların aile yardımı da yükseldi. Memurlara çalışmayan eş için aylık 251.68 lira ödeniyordu. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98, 6 yaş üstü için 29.49 lira olarak uygulanıyordu. Bu ay bu tutarlar yükseldi. Eş yardımı 278.69 liraya çıkarken; çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65.30 liraya, 6 yaş üstü için 32.65 liraya ulaştı. Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 369.64 lira ödenirken; bu tutar 409.29 liraya yükseldi.

Toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az 40 engeli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Bu aydan itibaren 0-6 yaş arası çocuk için 88.47 lira yerine 97.95 TL, 6 yaş üstü çocuk için 44.24 lira yerine 48.98 TL ödenecek. Memurlarla birlikte emekli memurların da maaşlarına çifte zam yapılmış oldu. En düşük emekli memur maaşı 2.288 lira olacak. Yüzde 4'lük ek ödemeyle birlikte bu rakam 2.379 liraya yükselecek. Memur emeklileri maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:19
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