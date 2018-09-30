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Emeklilikte yaşa takılanların gözü mecliste

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişinin gözü kulağı TBMM’de.

30 Eylül 2018 Pazar 10:32
Emeklilikte yaşa takılanların gözü mecliste

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişinin gözü kulağı TBMM’de. Bu kişiler, mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor.

STK’lardan açıklama

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi.

Formül geliştirilmeli

Özellikle 1 Ocak 2000’de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 1 Ekim 2008’de uygulamaya giren 5510 ayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yaş kademesini yükselttiğini; aylıkların bağlanmasının geciktirdiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti: “Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli.”

Sorun çözüme kavuşturulmalı

Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kurnaz, “Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:32
  1. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
  2. Türkiye Emekliler Derneği

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