Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika EYT son durum

EYT’de son durum, EYT son durum ne oldu? EYT son dakika gelişme emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne oldu bugün? Soruları milyonlarca EYT mağduru vatandaş tarafından araştırılmakta. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036’dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65’te eşitlenecek.

EYT’lilerin GSS primleri nasıl ödenecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne yazık ki bekledikleri müjdeli haberi bir türlü alamadılar. En son Cumhurbaşkanımız bir çalışma yapılmasını istemiş ve mali yükün gerçekten kaldırılamaz olduğu anlaşılınca konu bir kez daha rafa kalktı. Ancak emeklilikte yaşa takılan kesimin sorunu sadece emekli olamadıklarıyla da kalmıyor.

EYT’li grubun yaşı ortalamaları belli, zaten daralan istihdam piyasasında iş bulmaları da her geçen gün zorlaşıyor. Bir de bunun üzerine işsizlik sürelerinde otomatik olarak GSS borcu tahakkuk etmektedir. En azından prim gününü tamamlamış ve yaşını bekleyen EYT’lilerin işsizlik süresi boyunca GSS primleri üstlenilmeli, ayrıca mali yük oluşturulmamalıdır. Ne yazık ki bu yönde de bir çalışma bulunmamaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum"