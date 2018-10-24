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Emeklilikte yaşa takılanlar önerisi Meclis'ten geçti

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin önergenin görüşülmesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:06
Emeklilikte yaşa takılanlar önerisi Meclis'ten geçti

İYİ Parti'nin verdiği emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin grup önerisi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öneri, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek komisyon kurulup kurulmayacağına karar verilecek.

​Grup önerisi üzerine konuşmalar yapılırken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sık sık tartışma yaşandı. Önerinin oy çokluğuyla gündeme alınmasını muhalefet sıraları alkışlarla karşıladı.

AKŞENER'İN TEKLİFİ

İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce yaptığı açıklama tasarıyla ilgili kademeli maaş teklifinde bulunmuştu. İşte Akşener'in o açıklamaları:

Emeklilikte yaşa takılanlar için verdiğimiz teklif yine reddedildi. Erdoğan da 'bu yükü milletin sırtına bindirmeye hakkımız yok' dedi. İktidara soruyorum; milyonlarca Suriyeli göçmenin 200 milyar TL'lik yükünü milletin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı? Kendisi 46 yaşında emekli olmuş vatandaşa gelince yük öyle mi? Yaşa takılanlar 38 yaşında emekli olma peşinde değil, kazanılmış hakların gasp edilmesinden rahatsız. Madem reddettiniz, bir teklifimiz var. Primini ödemiş emeklilik hakkı var ama 15 yıl beklemesi gerekiyor. Bu 15 yılın ilk dilimide yarısı, ikinci dilimde yüzde 65'i son dilimde de yüzde 80'i ödensin. Yaşı dolunca da hepsini alsın. Yaşa takılanların kaç kişi olduğunu bile açıklamıyorlar. SGK'nın çalışma yaptığını biliyoruz ama kamuyouna açıklamıyorlar. Açıklayın kardeşim rakamı, bilelim ve ona göre tutum alalım." 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:06
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