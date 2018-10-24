Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesi kabul edildi
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili olarak Meclis'e sunulan, komisyon kurulması önergesi kabul edildi.24 Ekim 2018 Çarşamba 15:55
İYİ Parti'nin verdiği emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin grup önerisi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Önergeye CHP, MHP ve HDP destek verdi. Öneri, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek komisyon kurulup kurulmayacağına karar verilecek.
Söz konusu önergenin kabulü ile EYT'lilerin sorunlarına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergenin Genel Kurul'da görüşülmesi benimsenmiş oldu.
AK Parti ret oyu verdi
Grup önerisi üzerine konuşmalar yapılırken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sık sık tartışma yaşandı. Önerinin oy çokluğuyla gündeme alınmasını muhalefet sıraları alkışlarla karşıladı. AK Partililerin ret oyuna karşılık önergenin kabulü sonrası Genel Kurul'u yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime 10 dakika ara verdi.
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