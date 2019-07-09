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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika müjdesi! EYT çıkacak mı?

Son dakika Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT haberi: 1999 yılında Yaşar Okuyan bakanlığı döneminde çıkartılan ve o günden bu yana sayıları binleri bulan EYT mağdurları Meclis’ten son dakika EYT gelişmesi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimler öncesinde karşı çıktığı EYT’nin çıkması konusunda AK Parti milletvekillerinin parti içi görüşmelerde görüşte bulunduğu biliniyor. EYT son dakika gelişmesine göre, Emeklilikte yaş nedeni ile emekli olamayanlar için mecliste görüşme yapılacağı öğrenildi. Peki EYT son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis’ten çıkacak mı? İşte son dakika EYT haberleri…

09 Temmuz 2019 Salı 10:58
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika müjdesi! EYT çıkacak mı?

Son dakika Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT haberi: 1999 yılında Yaşar Okuyan bakanlığı döneminde çıkartılan ve o günden bu yana sayıları binleri bulan EYT mağdurları Meclis’ten son dakika EYT gelişmesi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimler öncesinde karşı çıktığı EYT’nin çıkması konusunda AK Parti milletvekillerinin parti içi görüşmelerde görüşte bulunduğu biliniyor. EYT son dakika gelişmesine göre, Emeklilikte yaş nedeni ile emekli olamayanlar için mecliste görüşme yapılacağı öğrenildi. Peki EYT son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis’ten çıkacak mı? İşte son dakika EYT haberleri…

emeklilikte yaşa takılma sorunu le ilgili bugün bir gelişme gündeme geldi. Özellikle emekliliği, yaş sebebi ile ertelenen adaylara bir müjde gelebilir. Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen açıklama CHP Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından geldi. Yaşa takılan binlerce çalışanı ilgilendiren bu açıklamanın detayları ise haberin devamında yer alıyor.

“EYT konusunu meclise getirip, çıkaracağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba EYT konusunda yaptığı açıklamada, “Her zaman ifade edildiği gibi ortada bir EYT meselesi bulunmaktadır. Tekrar edilmesi gerekirse EYT’yi çözmekten kaçıyorlar ama CHP olarak bu meselenin peşini bırakmayacağız. Daha önce sadece yaşa takılıyorlardı bu sefer AKP’ye takıldılar. Şimdi MHP’ye takılıyorlar. CHP olarak bu sorunu çözmek için çalışacağız. EYT konusunu meclise getirip, çıkaracağız.” Sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:58
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