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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda son durum nedir? EYT düzenelemesi Meclis'e gelecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) il il toplantılar düzenleyerek hükümetten bir adım bekliyor. Son gelişmeleri yakından takip etmek isteyen yüz binler "EYT konusunda son durum nedir?" diye araştırıyor. Peki, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda son durum nedir? EYT düzenelemesi Meclis'e gelecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda son durum nedir? EYT düzenelemesi Meclis'e gelecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) il il toplantılar düzenleyerek hükümetten bir adım bekliyor. Son gelişmeleri yakından takip etmek isteyen yüz binler "EYT konusunda son durum nedir?" diye araştırıyor. Peki, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda son durum nedir? EYT düzenelemesi Meclis'e gelecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda son durum nedir?

13 ŞUBAT 2019: ÇALIŞMA YOK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin soruya ise Muş, "EYT ile alakalı herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

13 ŞUBAT 2019: ÇÖZÜME KAVUŞMASI GEREKİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu değerlendiren Karamollaoğlu, bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini söyledi.

10 ŞUBAT 2019: ANKARA'DA EYT BULUŞMASI

Ankara’da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ’EYT Buluşması’na binlerce kişi katıldı.

EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ’EYT Buluşması’na katılmak isteyen kişiler Türkiye’nin dört bir noktasından sabah saatlerinde Ankara’ya geldi. Bir araya gelen kalabalık, Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından da programın düzenlendiği Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne geçti. Çok sayıda EYT’li, salona sığmayınca dışarıda kaldı. Kalabalık hem salon içerisinde, hem de salon dışarısında sık sık slogan atarak, sorunlarının çözülmesini istedi. Düzenlenen programa CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, Türkiye’nin farklı noktalarından binlerce insanın Ankara’da bir araya geldiğini söyledi. Amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirten Özüpak, "Bir olduk, birliğimizi gösterdik. Bizim isteğimiz, 4447 sayılı yasanın getirdiği mağduriyetlere artık son verilmelidir. Bunun için de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizleri yok saymalarını istemiyoruz. Biz ülkemizin en fazla emek veren, en fazla hizmet eden insanlarıyız. Bizi göz ardı edemeyeceklerini düşünüyoruz. Buradan da bunu haykırmış olduk. Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz, seçim öncesi biz bu yasanın geçmesini istiyoruz. Vaat değil, sadece icraat istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
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YORUM YAZ

  • sarısarı46 dk önce
    yemin olsun bu güne kadar AKP hariç hiç bir partiye oy vermedim yine yemin olsun DOKUZ oyum var bu yasa çıkmaması halinde oy falan yok

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