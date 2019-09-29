Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanunu ne zaman? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinde son gelişmeler… EYT Son dakika

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu yeniden gündemin ilk sıralarında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Başkan Vekili ve aynı zamanda Başdanışmanı olan Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirmesi EYT’lileri heyecanlandırdı. IMF’nin emri ile 1999 yılında çıkartılan düzenlemeyle hakları ellerinden alınan emeklilikte yaşa takılanlar, “erken emeklilik” gibi bir beklentilerinin olmadığını, sadece “hakları olan” zamanında emekliliği talep ettiklerini belirtiyorlar.

EYT politika malzemesi olarak kullanılmasın

Bugün CHP’de siyaset yapmakta olan dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın “EYT’lilere hak mağduriyeti yaşattığı için memnun olduğunu” gösteren açıklamalarına tepki gösteren Emeklilikte Yaşa Takılanlar, “CHP bir yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözüme kavuşmasını istediğini söylüyor ve bunun üzerinden politika yapıyor diğer yandan da emeklilikte yaşa takılanlara yaşattığı mağduriyetten dolayı gururlu olduğunu ilan etmeyi sürdüren Yaşar Okuyan’a partisinde yer veriyor. Bizler, günlük politikanın malzemesi olmak istemiyoruz. EYT mağdurları olarak sadece hakkımızı talep ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar davası siyasi bir dava değildir, sadece mağduriyetlerin giderilmesi davasıdır” diyorlar.

Finlandiya modeli ve emeklilikte yaşa takılanlar

Kamuoyunda Finlandiya Modeli olarak bilinen yaklaşım, emeklilikte yaşa takılanların hemen emekliye ayrılmak istemeleri halinde, belirlenecek bir oranda daha az maaşa bağlanmalarını öngörüyor. Buna göre, bugünkü sistemin devam etmesi halinde 4 yıl sonra emekli olabilecek bir emeklilikte yaşa takılan, hemen emekli olmak istediğinde yüzde 8 oranında daha az emekli maaşı almaya razı olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar, daha az aylık oranıyla emekliye bağlanmaları halinde mağduriyetlerinin devam edeceğini belirterek, “Büyük hak kayıplarımız var. Buna bir de Finlandiya modeli ile oluşacak hak kayıplarının eklenmesi halinde emeklilikte yaşa takılanlar memnun olmayacaktır. “ diyorlar.

Yeni yasa beklentisi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yeni yasa beklentilerini ifade ederken, düzenlemenin olmazsa olmazı olarak, “İşe girildiği tarihte geçerli olan hükümlerin uygulanmasını” işaret ediyorlar.

“Yeni çıkarılacak EYT yasasında 4447 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…) bağlı olarak sigortalı bir işe girenlerin 4447 sayılı Kanun ile sonradan yapılan düzenlemeler değil, işe girdikleri tarihlerdeki yürürlükte bulunan kanunlarda yer alan emeklilik şartlarına tabi tutulmaları hâlinde sorun tam olarak çözüme kavuşacaktır.”diyen Emeklilikte Yaşa Takılanlara bir destek de Sosyal Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç’tan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini hatırlatan Kılıç, "Sayın Bilgin, EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum, çözüm üretme çabalarını ifade ettiler” dedi.

EYT’liler heyecanlı

EYT’liler bütün bu gelişmelerden sonra gelecek güzel haberi bekliyorlar.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve EYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak, milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için yoğun uğraş verdiklerini belirtirken, bu konuda “politik bir yaklaşım” içinde olmadıklarının da altını çiziyorlar.