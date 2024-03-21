  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular

Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün şirketlerine atanan kayyumun sır intiharı

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı

Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi

İşte bu hiç iyi değil! Türkiye'nin nüfus statüsü değişti

HAK-İŞ'ten hiç hesapta olmayan asgari ücret çıkışı: Biz masada değiliz ama o tarihte bunu yapacağız

Gece yarısı benzin ve motorine zam! Göstergeler değişti

ABD'de Trump soruşturmasını yürüten başsavcı fena yakalandı

ABD, F-35'ler için Türkiye'nin kapısını çaldı! Ankara'dan acil olarak yardım istediler

'Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor' deniyor ama orada 71 liraya yaklaştı
Ekonomi Emeklilikte 'yaşa göre maaş' sistemi geliyor!
Ekonomi

Emeklilikte 'yaşa göre maaş' sistemi geliyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-21 11:17:00 -
Emeklilikte 'yaşa göre maaş' sistemi geliyor!

Hükümetin, İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında taban aylıkta emeklilik yaşının esas alınması planlanıyor. Ayrıca 10 bin lira altı maaş alan emeklilerin kök aylıklarının da düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı. İşte detaylar...

Hükümetin, İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler kapsamında taban aylıkta emeklilik yaşının esas alınması planlanıyor. Ayrıca 10 bin lira altı maaş alan emeklilerin kök aylıklarının da düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldı. İşte detaylar...
İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler doğrultusunda emeklilik hakkı ve yaşı yeniden tanımlanacak. Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak.

Emekli kök aylığının en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalara hazirandan önce başlanması planlanıyor. Üzerinde durulan formüllerden biri de vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi oldu.
Söz konusu düzenleme eğer uzlaşıya varılırsa çalışma hayatını tekrar kurgulaması öngörülen yeni İş Kanunu’na eklenecek. Bu kapsamda emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da sil baştan tanımlanabileceği ifade edildi.
Emeklilere, sigorta primi ve sigorta gün sayısından bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre standart taban aylık bağlanması sağlanmasını amaçlayan seçenek de masada. Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve pirim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek.

Emekli olan kişi bu tabanın altında maaş alamayacak. Yani 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira emekli maaşı alacak. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da artabilecek.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilerin taban aylıklarını 10 bin liraya yükseltmek için de düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli kök aylığı 10 bin liraya çıkmış olacak.
Düzenlemenin haziran öncesi hayata geçirilmesi öngörülüyor. Temmuzda enflasyon farkı alacak olan emeklilerin arasında makas farkının ortadan kalkması hedefleniyor.
Düzenleme gerçekleşirse 10 bin liranın altında emekli aylığı alan 6,5 milyondan fazla emekli, zammını 10 bin lira üzerinden alacak.

Milyonlar merakla bekliyordu! Emeklilere 17 bin lira müjdesi
Milyonlar merakla bekliyordu! Emeklilere 17 bin lira müjdesi

Ekonomi

Milyonlar merakla bekliyordu! Emeklilere 17 bin lira müjdesi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Portakal ‘Emeklilere bir bilgi vereceğim’ diyerek açıkladı: Beklenmedik sürpriz duyurulacak
Fatih Portakal ‘Emeklilere bir bilgi vereceğim’ diyerek açıkladı: Beklenmedik sürpriz duyurulacak

Ekonomi

Fatih Portakal ‘Emeklilere bir bilgi vereceğim’ diyerek açıkladı: Beklenmedik sürpriz duyurulacak

5 bin 600 TL bayram müjdesi! Emekliye ek zam gelecek mi?
5 bin 600 TL bayram müjdesi! Emekliye ek zam gelecek mi?

Ekonomi

5 bin 600 TL bayram müjdesi! Emekliye ek zam gelecek mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Karadereli

Çalışan yıl, asgari ücret ve dar gelirlilik kriterleri esas alınarak adil bir emekli Sistemi kurulmalıdır. Yoksulluk geliri altında maaş alan emeklilere? *Eşler üzerine taşınmaz malı yoksa,kira yardımı! *Bekar ve öğrencisi varsa! *Engelisi, bakma yükümlü yaşlısı ve yetimi varsa! 6 ayda bir güncellenen bedellerde" geçim destek yardımı " acilen şarttır. Memur emeklisinden Temmuz2023 de gasp edilen seyyanen zam güncel olarak iade edilmelidir.

A g

Ne makası arkadaş ben 12 000 gün prim ödeyeceğim adam 3500 gün ödeyecek ara makası kapatacak yerim böyle isi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23