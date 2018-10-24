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Emeklilikte yaş önergesi reddedildi! İP'le kuyuya inen MHP'lilere Bahçeli 'dur' dedi

Emeklilikte yaş önergesi, TBMM Genel Kurulunda reddedildi. İP'in sunduğu emeklilikte yaşa takılanlar önerisine destek veren MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevden alması Genel Kurula damgasını vurdu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:44
Emeklilikte yaş önergesi reddedildi! İP'le kuyuya inen MHP'lilere Bahçeli 'dur' dedi

TBMM Genel Kurulu'nda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar Araştırma Komisyonu' kurulup kurulmayacağına ilişkin oylama yapıldı. Yapılan oylamadan 'ret' çıkarken AK Parti ve MHP'nin çoğunluk oylarıyla komisyon kurulması kabul edilmedi.

MHP'den yapılan açıklamada "MHP'li vekillerin oylamada ret oyu kullandığı" belirtildi.

Bahçeli Grup Başkanvekilini görevden aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar önerisine destek veren MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı. 

İP'in EYT önergesine MHP de destek vermiş ve Genel Kurul'da 4 muhalefet partisinin oyuyla önerge kabul edilmişti. Önergenin kabul edilmesinin ardından MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı.

Usta görevden alındıktan sonra kabul edilen önerge, 18,30'da Genel Kurul'da görüşüldü. Ak Parti ve MHP'nin red oyu vermesiyle, önerge TBMM Genel Kurulunda reddedildi.

Görüşülen önerge, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Araştırma Komisyonu kurulması konusunu kapsıyordu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:44
  1. Devlet Bahçeli
  2. Emeklilikte Yaşa Takılanlar

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  • git calisgit calis45 dk önce
    hem milliyetciyi de hem erken emeklilik iste!? git calis
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