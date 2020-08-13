Emeklilik yaşı uzadı mı? Kısa çalışma ödeneği emeklilik yaşını uzattı mı?

Koronavirüs salgını ülkemizde ilk 11 Mart’ta görüldü. Salgın nedeniyle şartları yerine getirenlere kısa çalışma ödeneği ödenmeye başladı. Kısa çalışma ödeneği alanların emeklilik için gerekli olan emeklilik primleri ödenmedi. Bazı işyerleri devletin çalışanlara verdiği kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için haftalık çalışma sürelerini geçici süreliğine en az üçte bir oranında azalttı bunun yanında bir ay içinde de çalışılmayan günler söz konusu olduğundan devletten kısa çalışma ödeneği alınırken, işveren çalışılmayan günlerin sigorta primlerini ödemezken sadece çalışılan günler için emeklilik için sigorta primlerini ödedi. Bu durum çalışanın emeklilik süresini etkilemekte ve çalışan olması gerekenden daha geç emekli olur. Çalışanın emeklilik için yaşı tutuyor ve emekli olması için prim güne ihtiyaç var ise işte alınan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi sorun teşkil etmektedir. Bu durumda kişinin emeklilik süresi uzayacaktır. Bu sorun sadece çalışanın değil çalışanın eş, çocuk gibi hak sahiplerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışanlar kısa çalışma ödeneği almak zorunda kalmış ise çalışan kadınlar doğum borçlanması yaparak, çalışan erkekler ise askerlik borçlanması yaparak SGK sigorta prim gün sayılarını yükseltmeleri söz konusudur.