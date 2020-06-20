Emeklilik yasası EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar yüz binlerce kişi umutlarını yitirmeden güzel bir haber bekliyor. Konuya ilişkin araştırmalarına devam eden EYT'liler son gelişmeleri takip edebilmek için "EYT çıkacak mı?" sorusunu soruyor. İşte son gelişmeler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Biliyorsunuz, emekliliği hak etmenin üç şartı var: yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi. Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılanlar dediğimizde, yaştan dolayı emeklilik hakkını kazanamayanlar var. Konuyu etraflıca inceledik ve birden fazla alternatif üzerinden çalışıp maliyetleri çıkardık. Yüksek maliyetinin yanı sıra sosyal güvenlik reformundan bir geri dönüşü ifade ettiği için ilke olarak da karşıyız. Reformu geriye döndürmek aktüeryal dengenin bozulması demek" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Selçuk yine EYT konusunda “Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş, yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil. Bizim geçen sene emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı 52-53 bandında. Yani Türkiye halen yapılan reformların neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun tamamen 65 yaşa dönmesi 2048 yılını bulacak. Çünkü normalde bu bir reform süreciydi, reform sürecinin sonucunda yaş kriteri tekrar getirildi.” şeklinde konuşmuştu.

EYT için yeni bir sistem önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle istişare toplantısını AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirmişti. Toplantıda bir milletvekilinin emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirdiği, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması önerisinde bulunduğu belirtilmişti.

EYT ile kimler emekli olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkarsa 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giren kişileri kapsayacak. Bu tarihten önce işe giren, emeklilik prim gün sayısı ve çalışma süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişiler EYT Yasası çıkması durumunda emekli olmaya hak kazanacak.