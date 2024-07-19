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Ekonomi Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Hükümet düğmeye bastı
Ekonomi

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Hükümet düğmeye bastı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 11:09:00 -
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Hükümet düğmeye bastı

Enflasyon farkı, seyyanen zam ve refah payı, kök maaş çıkmazıyla gündemden düşmeyen emeklilik sistemi için hükümet harekete geçti. Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Hangi formüller masada, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı değişiyor mu? İşte ayrıntılar...

Milyonlarca emekli haziran ayı verilerinin ve en düşük emekli maaşlarının açıklanmasının ardından zamlı maaş hesaplara geçecek. Zam döneminde emeklilik sistemine dair çok sayıda eleştiri gündeme geldi.

Hükümet emeklilik sistemi için düğmeye bastı, çalışmalar başladı. Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek ve herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Emekli maaşı düşük olanlara da desteklerle yardımcı olunması formülü masada.

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ

Ekonomim'de yer alan habere göre, emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Prim gün sayısı yeniden formüle edilecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak.

DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALANA DESTEK UYGULANMASI MASADA

Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.

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Yorumlar

Muzaffer Bayrak

Oncelikle isverenlerin, ucret odedikleri insanlarin primlerini TAM ve EKSİKSİZ odemelerini temin edin. Ulke capinda bolgesel olarakbmesleklere gore alt ve ust ucret limiti belirleyin. Kimse kafasina gore ucret belirlemesin.

Turan

Çalışan ve emekli yararına tek bir kanun, reform ... hiçbir adım atılmamıştır! Yapılan her değişiklik aleyhte olmuştur! Kullanım süresi dolmuş bir hükümet böyle bir çalışmayı beceremez. Bu konuda namus sözü veren Demirel Cumhurbaşkanı olarak düzenlemeyi yapmaktan kaçmıştı!
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