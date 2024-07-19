Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Hükümet düğmeye bastı
Enflasyon farkı, seyyanen zam ve refah payı, kök maaş çıkmazıyla gündemden düşmeyen emeklilik sistemi için hükümet harekete geçti. Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor. Hangi formüller masada, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı değişiyor mu? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca emekli haziran ayı verilerinin ve en düşük emekli maaşlarının açıklanmasının ardından zamlı maaş hesaplara geçecek. Zam döneminde emeklilik sistemine dair çok sayıda eleştiri gündeme geldi.
Hükümet emeklilik sistemi için düğmeye bastı, çalışmalar başladı. Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 65 olarak sabitlenecek ve herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Emekli maaşı düşük olanlara da desteklerle yardımcı olunması formülü masada.
PRİM GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ
Ekonomim'de yer alan habere göre, emekli yaşı, sigorta süreleri yeniden belirlenecek. Prim gün sayısı yeniden formüle edilecek. Herkes ödediği prim gün sayısına göre maaş alacak. Teknik olarak kök maaş, en düşük emekli maaşına eşitlenemediği için, 6 ayda bir bu alanda yasa çıkarmak yerine başka bir formül uygulanacak.
DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALANA DESTEK UYGULANMASI MASADA
Düşük emekli maaşı alanlar ve geçimini sadece emekli maaşı ile sağlayanlara sosyal destekler sağlanacak. Yol-gıda, ulaşım, yakıt ve kira yardımı verilecek.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Bu sene emekli olmak avantajlı
Gündem
Emekli tümamiral dehşet planı açıkladı: Kürecik ve İncirlik'teki askerler değişti, işgal haritası hazırlandı
Ekonomi
Eski bakan emeklilere gündeme oturacak müjdeyi verdi: Erdoğan salı ya da çarşamba sabahı duyuracak