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Emeklilik için ödenen paraları geri almak için yapılması gerekenler

Yaş tamam prim eksik son dakika 2019. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan sigortalılar, ödedikleri parayı SGK’dan toplu olarak geri alabilir. Ancak bunun için bazı şartlar var. Yaşı tamamlayıp prim günü eksik olanların emekliliği emekli toplu para nasıl alınır? Parayı talep etmek için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:51
Emeklilik için ödenen paraları geri almak için yapılması gerekenler

Yaş tamam prim eksik son dakika 2019. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan sigortalılar, ödedikleri parayı SGK’dan toplu olarak geri alabilir. Ancak bunun için bazı şartlar var. Yaşı tamamlayıp prim günü eksik olanların emekliliği emekli toplu para nasıl alınır? Parayı talep etmek için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Emeklilikte eksik prim nasıl doldurulur?

Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadığı için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor. Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. SGK, bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. 

Emeklilik için ödenen paraları geri almak için yapılması gerekenler

Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor. 1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ- Kur) yürütüyor olmamak. 2- Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak. 

SGK’dan emeklilik için ödenen parayı nasıl geri alınır?

Parayı talep etmek için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar iade edilmiyor. Toplu para alanlarda da emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez ‘ihya’ sistemi devreye giriyor. Parasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz. 

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 08:51
  1. SGK’dan emeklilik için ödenen parayı nasıl geri alınır?
  2. Emeklilik için ödenen paraları geri almak için yapılması gerekenler
  3. Yaş tamamlamak ne demek
  4. yaşı tamamlamış sadece prim eksiği olanlar
  5. yaşı tamamlayıp prim günü eksik olanların emekliliği
  6. yaş tamam prim eksik son dakika 2019
  7. prim günü eksik olanlar 2019
  8. prim günü eksik olanlar emekli oluyor 2019
  9. yaşı gelipte prim eksiği olana emeklilik hakkı 2019
  10. prim günü eksik olanlar emekli oluyor 2018
  11. prim günü eksik olanlar son dakika 2019
  12. prim günü eksiği olanlara da emeklilik yolunun açılması gündemde
  13. prim eksiği olanlar 2019
  14. eksik günü tamamlama

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