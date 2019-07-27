Emeklilik borçlanması günlük ne kadar? Emeklilik borçlanması başvuruları son dakika

Emeklilik son dakika gelişmesi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan torba kanuna göre emeklilik borçlanması hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilik borçlanması başvuruları ne zaman? Emeklilik borçlanmasından faydalanacak vatandaşlar 31 Temmuz gününe kadar müracaat etmeleri halinde eski borçlanma şartlarından faydalanabilirler. Emeklilik borçlanması ne kadar? 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren emekli olmak isteyenlerin asgari borçlanma gün sayısı 3 bin 600 veya 5 bin günden, en az 5 bin 400 güne (kısmi aylık için) çıkacak.

Emeklilik borçlanması başvuruları ne zaman? Emekli borçlanması ne kadar? Emekli borçlanmasına kimler başvuruda bulunur? Türkiye’de yurtdışı borçlanma sistemini değiştiren yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Borçlanmaya dair maddeler 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce başvurarak eski sisteme göre emekli olmak isteyenler konsolosluklara akın etti. Türkiye Cumhuriyet Köln Başkonsolosluğu Çalışma Ataşeliği Uzmanı Bahtiyar Şimşek emeklilik borçlanmasına ilişkin şunları söyledi: "Vatandaşlarımız 31 Temmuz gününe kadar müracaat etmeleri halinde eski borçlanma şartlarından faydalanabilirler. Yurtdışındaki tüm çalışma ataşeliklerine yoğun bir ‘borçlanarak emeklilik’ müracaatı var. Eski yasadan faydalanmak için konsolosluklara koşan vatandaşlarımızın sayısı son iki haftada çok yükseldi. Müracaat sahibi vatandaşlarımıza seri hizmet verebilmek için çalışma ataşeliklerinde görevli arkadaşlarımız, mesai saatinin dışında bile çalışıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; bize gelirken gerekli tüm evraklarını tamamlamış olarak gelsinler. Böylece daha çok insana hizmet verebiliriz. Bazı vatandaşlarız müracaatı ataşeliklere yaptıklarını sanıyorlar. Bu bilgi yanlış. Müracaatlar, Türkiye’deki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne yapılmaktadır. Bizler, ataşelikler olarak sadece vatandaşların doğru müracaat etmeleri ve emeklilik şartlarından azami faydalanabilmeleri için formları doğru doldurmalarında yardımcı oluyoruz."

Emeklilik borçlanması ne kadar?

1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmalarının dikkate alınacağı günlük miktar asgari günlük aylığın yüzde 45 oranına göre hesaplanacaktır.Ayrıca 31 Temmuz 2019’a tarihine kadar geçerli olacak günlük 27,29 TL tutarındaki emeklilik borçlanması miktarı ise yüzde 40 oranındadır. Buna göre, gün başına 11,01 TL artış yaşayarak 38,38 TL’ye çıkacaktır. 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren emekli olmak isteyenlerin asgari borçlanma gün sayısı 3 bin 600 veya 5 bin günden, en az 5 bin 400 güne (kısmi aylık için) çıkacak. Diğer yandan tam aylık için kadınlarda 7 bin 200 gün ve erkeklerde 9 bin güne yükselecek. 1 Ağustos 2019 öncesinde sistemden faydalanarak borçlanmak isteyen kişiler Türkler konsolosluklara gitti.