Emeklilerin beklediği gün geldi! Yarın başlıyor

Emeklilerin merakla beklediği zam oranı açıklandı. Bu sene emekli memur aylıkları 10.7, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da 10.2 oranında zamlı ödenecek. SSK emeklilerinin zamlı maaşları 17 ile 26 Ocak, BAĞ-KUR emeklilerinin ise 25 ile 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

Ocak ayı itibarıyla milyonlarca emeklinin geliri artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini açıklamıştı. Buna göre SSK emeklilerine zamlı maaşları 17 - 26 Ocak arasında, Bağ-Kurlulara ise 25 -28 Ocak arasında yatacak.

Zam oranı yüzde 10.73

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. Sonuç olarak fark ve diğer sosyal haklar da eklenince memur ve emeklisinin ocak zammı yüzde 10.73’e ulaştı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3512 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 230 lira artışla 2149 liradan 2380 liraya yükseldi.

Dul ve yetimler de faydalanacak

Emeklinin vefatından sonra geride kalan dul ve yetimlerine belli oranlarda maaş bağlanıyor. Maaş hak sahibi eş ve bir çocuksa; maaşın yüzde 50’si eşe, yüzde 25’i çocuğa bağlanır. Hak sahibi eş ve iki çocuksa; eşe maaşın yüzde 50’si, çocuklara da yüzde 25’şer ödenir. Hak sahibi eş ve 3 çocuk varsa maaşın yüzde 40’ı eşe bağlanır, çocuklara ise yüzde 20’şer hisse düşer. Ölen sigortalının anne babası ise muhtaçlık durumuna göre maaşın yüzde 25’i oranında hisse alır. zamlar da dosya başına yapılıp hisselere göre pay ediliyor. Örneğin; 2000 lira maaş alırken vefat eden SSK emeklisinin eşine maaşın yüzde 50’si, yetim çocuğuna ise yüzde 25’i bağlanmışsa yüzde 10.19’luk zam da bu oranda yansıtılacak. yani dosyaya isabet eden zamla yeni maaş 2204 lira olurken, zamdan önce 1000 lira alan eşe bu aydan itibaren 1102 lira, 500 lira maaş alan yetim çocuğuna ise 551 lira ödenmeye başlanacak.

17 Ocak'ta başlıyor

İlk zamlı maaş ödemesini alacak emekliler SSK’lılar. SSK’lı emekliler 17 Ocak Perşembe gününden itibaren zamlı maaşlarını çekmeye başlayacak. İlk zamlı maaşı, emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar alacak. Tahsis numarası 7 olanlara ayın 18’inde, 5 olanlara ayın 19’unda, 3 olanlara 20’sinde, 1 olanlara 21’inde, 8 olanlara 22’sinde, 6 olanlara 23’ünde, 4 olanlara ayın 24’ünde, 2 olanlara 25’inde, 0 (sıfır) olanlara da ayın 26’sında zamlı maaş ödemesi yapılacak. Bağ-kurlu emekli de 25 Ocak ile 28 Ocak’ta itibarıyla zamlı yeni maaşlarına kavuşacak.



Peki kim ne kadar zam alacak. Kuruşu kuruşuna zamlar...