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Emeklilerin 1000 TL Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2019

Emeklilere bayram ikramiyesi son dakika haberleri. 2019 yılına ilişkin emekli zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli hükümetin bayram ikramiyesi olarak verdiği Ramazan Bayram ikramiyesi ve Kurban Bayram ikramiyesiyle de yüzleri bu yıl da gülecek. Üç aylara girecek olmamızla birlikte bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği ne araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. Peki emeklilerin 1000 liralık ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekliler için Ramazan Bayram ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 11:04
Emeklilerin 1000 TL Ramazan Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2019

2019 yılına ilişkin emekli zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli hükümetin bayram ikramiyesi olarak verdiği Ramazan Bayram ikramiyesi ve Kurban Bayram ikramiyesiyle de yüzleri bu yıl da gülecek. Üç aylara girecek olmamızla birlikte bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği ne araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. Peki emeklilerin 1000 liralık ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekliler için Ramazan Bayram ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin detaylar...

Emekliye bayram ikramiyesi 2019 son dakika. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. 2018'de toplam 2 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yılki ödemeleri ise Mayıs ve Ağustos ayında alacak. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek.

Bu yıl 2019 Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:04
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