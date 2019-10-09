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Emeklileri rahatlatacak maaş modeli

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor’’ açıklaması emeklilik yaşı yaklaşanlarda merak uyandırdı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:40
Emeklileri rahatlatacak maaş modeli

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerine yaptığı “Yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor’’ açıklaması emeklilik yaşı yaklaşanların merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili üç-dört model üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Vatandaşların çalışırken aldığı maaşı emeklilikte de alabileceği bir sistem üzerinde yoğunlaşan Kabinenin gündeminde, alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi seçeneği de bulunuyor.

1 Ekim’de çalışmalarına başlayan Meclis’e 20 teklifin sunulduğu ve 3 çözümün ön planda yer aldığı belirtiliyor.

Buna göre ilk düzenleme kadın ve erkeklerin yaş şartına yönelik. 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını dolduran erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek. İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak. Çalışma hizmeti ve çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecekler. Bu yöntem kabul edilirse 1994 yılında sonra sigortaya giren erkek çalışanlar faydalanamamış olacaklar.

Üçüncü yöntemde ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5 bin gün çalışma ile diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:40
  1. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak
  2. AK Parti’nin Kızılcahamam kampı
  3. AK Parti
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  5. emeklilik sistemi
  6. emeklilik
  7. emekli maaşı

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