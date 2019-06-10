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Emeklilere zam müjdesi!

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları 56 ile 269 lira arasında artacak.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:23
Emeklilere zam müjdesi!

5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları 56 ile 269 lira arasında artacak. Önümüzdeki ay zam oranı belli olacak.

Bayram ikramiyesini geçtiğimiz hafta alan emekliler, şimdi de temmuz zammına kilitlendi. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuzda bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek olan emekliler, aynı ay içinde yeni maaşlarını hesabında görecek.

Zam oranı merakla beklenirken, 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.99 artış oluştu. Bu oran maaşlara 56 ile 269 lira arasında artış getirecek. En düşük emekli aylığı halen bin 125 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bu maaş yüzde 4.99 olarak gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre 1.181 lira 64 kuruşa çıkacak. En yüksek maaş ise 5 bin 390 lira 70 kuruş seviyesinde. Bu maaş da yüzde 4.99 zamma göre 5 bin 659 lira 70 kuruşa ulaşacak.

Haziran enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Haziran ayı enflasyonu artı çıkarsa, emeklilerin zam oranı yükselecek, eğer enflasyon eksi çıkarsa zam oranları gerileyecek. Kesin oran TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak. Temmuzda SSK ve Bağ- Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:23
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  7. TÜİK

YORUM YAZ

  • MEHMETMEHMET19 dk önce
    EMEKLİNİNŞU ANKİ BEKLENTİSİ ENFLASYON ZAMMI OLAN 600 TL ZAM ÜCRETİ KUSURA BAKMASINLAR BÖYLE BİR FİYAT TIRMANIŞINA BU ZAMDAN SONRA GELECEK KAT KAT TIRMANIŞLAR ÖNÜNÜ ALAMAYIZ.
  • ahmedahmed23 dk önce
    "En düşük emekli aylığı halen bin 125 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor."BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR AYIP OLABİLİR Mİ?
  • erdoerdo46 dk önce
    TUİK e güvenmiyoruz aynı zamanda enflasyona dayalı zam işi bizi tatmin etmiyor pazarlık etmek istiyoruz pazarlık .artık bir reform zamanı gelmedimi 17 senedir eski hamam eski tas .
  • EmekliEmekli51 dk önce
    Müjde, müjde, müjde....Bozdur bozdur harca...

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