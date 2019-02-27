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Emeklilere müjde! Maaşlar 2 bin 20 TL olacak

Geçtiğimiz ay emekliler maaşlarını zamlı alırken, bu ay için en düşük malullük ve yaşlılık aylığı bin liraya yükseldi. Emekliler için beklenen iyileştirmeler yapılırsa en düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlenecek.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:17
Emeklilere müjde! Maaşlar 2 bin 20 TL olacak

Ocak'ta tüm emekliler zam alırken, bu ay en düşük malullük aylığı ve yaşlılık aylığı bin liraya çıktı. Emekli maaşları için iyileştirmeler sürecek. Talepler hayata geçerse en düşük emekli maaşı asgari ücret ile eşitlenecek. Son güncellemelerle birlikte en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte emekli için asgari ücret formülünün detayları...

Yaklaşık 9 milyon SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisi yılda 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi alıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz'da maaşları bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılan SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri, geçen yıl çıkarılan yasa sayesinde de Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce biner lira ikramiye alıyor.

Şubat artışı

SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak'ta yüzde 10.19 zam yapılırken; en az aylık esnaf emeklisi için bin 595 lira 30 kuruşa, çiftçi emeklisi için bin 189 lira 59 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 818 lira 18 kuruşa, 2000 sonrası emekli olan SSK emeklileri için bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi.

Bu kişilerin ek ödeme dahil maaşları bu aydan itibaren bin liraya yükseltildi. Yani artık bin liranın altında yaşlılık aylığı ve malullük aylığı kalmadı.

Emekliler, yeni ödemeleri almaya başladı. Zamlı ödemeler yarın sona erecek. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar devam edecek.

Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu yöndeki talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında emekli maaşı olmayacak.

2000'den sonra olanlar maaşları zamlanacak

Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla, Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda zamlar ortaya çıkacak.

2 bin 20 lira seviyesine yükselen asgari ücret, emekli maaşları için de tabanı oluşturacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:17
  1. emekli maaşları
  2. emekliye müjde

YORUM YAZ

  • bay kemalbay kemal30 dk önce
    ne kadar yalancı sahtekar ciddiyetsiz canlılarsınız olursa gerceklesirse yapılırsa böyle habermi yapılır ya daha hiç.bir işlem yapilmamış sanki yarın zam yapılacak gibi milleti kandırıyorsunuz

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