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Emeklilere iki zam birden!

Türkiye'de 13 milyon emekli, yeni yılda yapılacak olan zammı bekliyor. Beş ayın enflasyonuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10.64'e çıkarken, çifte artışla maaşlarda 108-541 lira arasında yükseliş olacak.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:21
Emeklilere iki zam birden!

Türkiye’de 13 milyona yakın vatandaşın beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak zammı ile ilgili son olarak Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10.64 çıkarken, çifte artışla maaşlarda 108-541 lira arasında yükseliş yaşanacak.

Geçtiğimiz iki bayramda aldıkları ikramiyeler ile yüzleri gülen emekliler Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları çok yakından takip ediyor. 12.3 milyon kişiyi ilgilendiren SSK ve Bağ-Kur emekli zammında belirleyici detay enflasyon oranları olacak.

2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranlarına göre maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 artışın yanı sıra 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5’i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Geriye tek veri kaldı

1,5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 7.14 enflasyon farkıyla yüzde 11.14’e ulaştı. Geriye tek veri kaldı.

Ocak’ta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5’i, üstünde olanlara ise yüzde 4’ü oranında ek ödeme veriliyor.

Ocak’ta bu sınır 5 aylık verilere göre bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Ayrıca ek ödemelerin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak.

SSK ve Bağ-Kur’luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak.

Ocak ayında iki artış

5 aylık enflasyona göre; ek ödeme dahil en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruştan bin 130 lira 7 kuruşa, en yüksek maaş da 5 bin 87 lira 87 kuruştan 5 bin 629 lira 23 kuruşa ulaşacak.

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:21
  1. emeklilere zam
  2. emekli zam
  3. emekli maaş

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  • M Ali KM Ali K1 sa önce
    elektrik,doğalgaza,vergilere... % kaç zam geldi niye yazmıyorsunuz...

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