Emeklilerden aylık hesaplama sisteminde değişiklik talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bazı değişikliklerin emekli aylıklarında eşitsizliğe neden olduğunu söyledi. Aylıkların hesaplanmasında “karma sistem” uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade eden Ergün, “2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmeli, bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir” dedi.