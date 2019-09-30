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Emeklilerden aylık hesaplama sisteminde değişiklik talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, aylıkların hesaplanmasında “karma sistem” uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade ederek sistemde değişiklik talebinde bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:44
Emeklilerden aylık hesaplama sisteminde değişiklik talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan bazı değişikliklerin emekli aylıklarında eşitsizliğe neden olduğunu söyledi. Aylıkların hesaplanmasında “karma sistem” uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade eden Ergün, “2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmeli, bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:44
  1. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün
  2. sosyal güvenlik mevzuatı
  3. sosyal güvenlik
  4. karma sistem
  5. emekli aylıkları

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