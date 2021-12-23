Bilindiği gibi her yıl ramazan ve kurban bayramlarında emekli vatandaşlara ikramiye veriliyor. Peki, emekliler yılbaşında da ikramiye alıyor mu?

Emekliler yılbaşında ikramiye alıyor mu? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye var mı?

Emekli vatandaşlara her yıl ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye ödemesi yapılıyor. 2021 yılında bayram ikramiyeleri 1000 liradan 1100 liraya çıkartılmıştı. Vatandaşlar ise yılbaşında da bir ödeme olup olmayacağını merak ediyor. Emeklilere dini bayramlar dışında bir ikramiye ödemesi söz konusu değil. 2022 yılında ramazan bayramı 2-4 Mayıs ve kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Söz konusu tarihlerden önce emeklilerin ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

2022 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Bu konu hakkında şimdilik bir açıklama bulunmuyor.