Emekliler ne kadar avans alacak? 2019 emekli avans ödemesi ne kadar?

Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak avans talep edebiliyor. Peki emekli vatandaşlar ne kadar avans alacak? 2019 emekli avans ödemesi ne kadar olacak?

Emekliler ne kadar avans alacak?

SGK'dan emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere müjde! Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki, 2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler aksam.com.tr'de. Bu yıl başvuran 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak aylığın birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra aylıktan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

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Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor.

Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

Astsubaylara müjde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah kısa süre içinde çözeceğiz" dedi

Akar, şöyle konuştu: "Statü geçiş kontenjanlarında astsubaylarımızın lehine artış oldu. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış gerçekleşti.

Ayrıca muvazzaflardan özel ihtisas sahibi astsubaylara ilave değişik rakamlar verildi. Bir diğer konu derece ve kademe konusu. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor."

Gelirler artacak

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten 8-9'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215,63 lira. Ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.

Yeni emekli de alacak

Mayısta da tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor.

Bu nedenle ikramiye büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında ödenecek. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emeklilerin maaşına temmuzda zam yansıtılırken 5-9 Ağustos'ta da Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

17-28 Şubat: Maaşı bin liranın altında olanlara seyyanen artış yansıtılacak.

21-27 Mayıs: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

1-5 Temmuz: Memur emeklileri maaşlarını alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek.

3 Temmuz: Emeklilerin zam oranı belli olacak.

17-26 Temmuz: SSK'lılar zamlı maaşlarını alacak.

25-28 Temmuz: Bağ-Kur'lulara zamlı maaşları ödenecek.

5-9 Ağustos: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

2019’da emekliye destek yağacak. Maaşı bin liranın altında olanlara, seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak. Yaklaşık 12 milyon emeklinin daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artış ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Ek olarak yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi hedefleniyor.