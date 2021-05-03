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Ekonomi Emekliler maaşlarını almak için bankaya gidecek mi? Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek?
Ekonomi

Emekliler maaşlarını almak için bankaya gidecek mi? Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek?

Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi? Emeklilerin bayramlarda almış olduğu 1000 TL ikramiyeleri 1100 TL’ye çıkartıldı. Bayram ikramiyesi alacak milyonlarca emekli vatandaş, tam kapanmada emek maaşlarını nasıl alacaklarını sorguluyor. Peki tam kapanmada emekli maaşları nasıl alınacak? Bayram ikramiyesi almak için bankaya gitmeye izin var mı? Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 13:07:00 - 2021-05-03 13:08:07
Emekliler maaşlarını almak için bankaya gidecek mi? Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek?

Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. Tam kapanmanın devam ettiği şu ünlerde hem bayramın yaklaşması dolayısıyla emekli bayram ikramiyelerinin verilecek olması hem de memur ve emekli maaşlarının bayram öncesi yatırılacak olması nedeniyle vatandaşlar tam kapanmada maaşların nasıl alınacağını merak etmekte. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesine göre vatandaşların maaş almalarının nasıl yapacağına ilişkin detaylı bilgilere yer veldi. Peki emekliler maaş ve ikramiyelerini çekmek için bankaya gidecek mi? 

Emekliler maaşlarını almak için bankaya gidecek mi?

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; - Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, - TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, - Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, - Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; - Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, - TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, - Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, - Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. 

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