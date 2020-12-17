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Ekonomi Emekli zammı yeni yılda ne kadar olacak?
Ekonomi

Emekli zammı yeni yılda ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar 2021? Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? Yeni yılda uygulanacak emekli zam oranı...

Yeniakit Publisher
2020-12-17 00:09:00 -
Emekli zammı yeni yılda ne kadar olacak?

Aralık ayının sonuna yaklaşırken vatandaşlar 2021 yılı emekli maaşı zammını merak etmeye başladı. SSK VE Bağkur emeklileri Ocak ayıyla birlikte emekli maaşlarına eklenecek zam tutarını merak ediyor.

Emekli zammı yeni yılda ne kadar olacak?

Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.

Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.

2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık TÜFE:

Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30:
Toplam : 6,84

Emekli maaşı zammı tahminleri

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.

MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ

1.500 TL 1.595,25 TL

1.600 TL 1.701,60 TL

1.800 TL 1.914,30 TL

2.000 TL 2.127,00 TL

2.200 TL 2.339,70 TL

2.400 TL 2.556,00 TL

2.600 TL 2.765,10 TL

2.800 TL 2.977,80 TL

3.000 TL 3.190,50 TL

3.200 TL 3.403,20 TL

3.400 TL 3.616,90 TL

4.000 TL 4.254,00 TL

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