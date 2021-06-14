Emekli zammı ne kadar? Temmuz’da emekliye ne kadar zam verilecek? Emekli memur maaş hesaplama

Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam enflasyona göre belirleniyor. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar "Enflasyona göre memur ve emekliye ne kadar zam yapılır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksinde mayıs ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış görüldü. TÜFE, nisan ayında mart ayına göre yüzde 1,68 artmıştı. 2021 Mayıs ayı TÜFE, 2020 Aralık ayına göre yüzde 6,39, 2021 Mayıs ayına göre ise yüzde 16,59 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 yükseldi. 2021'in Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında TÜFE yüzde 6,39 oldu. En düşük SSK emekli aylığı ne kadar? Esnaf BAĞ-KUR aylığı ne kadar olacak? Tarım BAĞ-KUR’lu aylığı ne kadar zamlanacak?

Temmuz’da SSK emekli maaşı, esnaf BAĞ-KUR aylığı, Tarım BAĞ-KUR’lu aylığı ne kadar olacak?

Enflasyonun ilk altı aylık dönemde yüzde 6.44 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuzda yüzde 6.44 oranında artacak. Bu durumda, 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2 bin 575 TL’ye, esnaf BAĞ-KUR aylığı 113 TL artışla 1875 TL’ye, tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL’ye yükselecek.

2000 sonrası en düşük SSK emekli aylığının normalde şu an 1447 TL olması gerekiyor. Ancak, geçen yıl emekli aylıklarında alt sınır 1500 TL’ye yükseltildiği için bu yılın ocak – haziran döneminde 1500 TL aylık aldılar. 2000 sonrası emekli olan SSK’lıların en düşük aylığına temmuz ayında, 1447 TL baz alınarak artış yapılacak. Böylece 40 TL artarak 1540 TL olacak.