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Ekonomi Emekli zammı ne kadar olacak? 2 farklı oran masada!
Ekonomi

Emekli zammı ne kadar olacak? 2 farklı oran masada!

Yeniakit Publisher
2024-06-26 12:45:00 -
Emekli zammı ne kadar olacak? 2 farklı oran masada!

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranları, haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Haziran ayı enflasyonuna ilişkin yapılan tahminler ise iki farklı oranı işaret ediyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranları, haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Haziran ayı enflasyonuna ilişkin yapılan tahminler ise iki farklı oranı işaret ediyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü haziran ayı enflasyonuna çevrildi.

Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Bu arada haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminler de açıklanmaya başladı.

Emekli ve memur maaşlarının zam oranı 6 aylık enflasyona göre belli oluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ENFLASYON TAHMİNLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek.

Finansal Kurumlar Birliği ise haziranda enflasyonun yüzde 3,17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26,61 olacak.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

TCMB piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25,81 oranında zam alacak.

Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zaamı yüzde 26,61 olacak.

Bu zam oranı kök maaşlara uygulanacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Piyasa Katılımcıları Anketi tahmini üzerinden hesaplandığında;

Kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak.

15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak.

20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek.

Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise maaşlar şu şekilde gerçekleşecek:

10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 661 lira olacak.

15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 991 lira olacak.

20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 332 liraya yükselecek.

MEMUR ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

MEMUR MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

Haziran enflasyonu yüzde 2,52 olarak açıklanırsa memurun enflasyon farkı yüzde 9,4 olacak. Zam oranı ise yüzde 20,35 olarak gerçekleşecek.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 39 bin 544 lira olacak.

En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 739 liraya yükselecek.

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 3,17'lik tahmini gerçekleştiği takdirde ise enflasyon farkı yüzde 10,10, zam oranı ise yüzde 21,11 olacak.

Böylece en düşük memur maaşı 39 bin 797 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 853 lira olarak gerçekleşecek. (NTV)

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Yorumlar

Emekli

12 binlira ile sen gecin cumhur bakanlar milketvekilleri maasi 12 binliraya dusurun miltvekili emeklileri iptal edilsin o zaman hu yaziyi yazabilirsin ev kiralari 15 bin ne anlatiyorsun liman  50 lira kilosu et 500 

Emekli yönetici

Emekli memurun müktesep hakkına çekenlere hakkım haram olsun. 
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