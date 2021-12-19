Emekli zammı 2022 belli oldu mu? 2022 emekli zammı ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından bu kez de emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı. Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İşte Bilgin'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı o açıklama: "Bu emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim."

Emekli zammı 2022 ne kadar olacak?

Gazeteci Cem Küçük, emekli zammına ilişkin Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı canlı yayında aktardı. Bakan'a "Emeklilere yüzde 30-40 oranında zam olur mu?" diye sorduğunu söyleyen Küçük, "Benim anladığım enflasyon farkları dahil olmak üzere en az yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam gelecek." ifadelerini kullandı. Küçük, dün asgari ücret konusunda da nokta atışı yapmış ve Erdoğan'ın 4.200 TL'ye kadar çıkacağını söylemişti.

Memur emekli ocak 2022'de ne kadar zam alacak?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlamıştı. Buna göre, Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Emekli ocak enflasyon farkı ne kadar?

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.