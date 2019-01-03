Emekli zamlı maaşları ve enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu milyonlarca emeklinin beklediği enflasyon oranlarını açıkladı. Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla SSK-Bağ KUR-işçi emeklisinin yıllık maaş zammı yüzde 10.19, memur ve memur emeklisinin yıllık maaş zammı yüzde 10.69 oldu. Emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları ve enflasyon farkı ne zaman yatacak?

2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.

TÜİK, 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu veriyle 2018 yılı enflasyonu yüzde 0,40 olurken, devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri için yüzde 4'lük zamma ilave olarak 6,74 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de 2019 yılı ilk 6 ayı için zam oranı yüzde 6,74 oldu.

Emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları ve enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.