Emekli zam son dakika ne kadar? Emekli ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda, beklentilerin altında bir artışla yüzde 0,58 oldu. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 11,76 arttı. Haziran ayında bu rakamlar, aylık yüzde 1,13; yıllık ise yüzde 12,62 şeklindeydi.

Emekliler ocak ayında zamlı maaşlarını almıştı. 12.3 milyon emekli için Ocak zammı oranı 3 Ocak'ta belli olmuştu. Buna göre; SSK emeklileri ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklileri için hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaşmıştı.

Memurlara 2020 yılında ocak ve temmuz aylarında yüzde 4+4 oranında, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon yüzde 4 oranında kalırsa, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına sadece yüzde 4 toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkı olmayacağı için ayrıca bir artış yapılmayacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 144 TL artışla 3 bin 605 liradan 3 bin 749 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 102 TL artışla 2 bin 569 liradan 2 bin 671 liraya çıkmıştı.