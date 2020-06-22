Emekli zam oranları belli oldu son dakika

Emekli zammı ne zaman belli olacak? 2020 yılı zam oranlarına göre en düşük SSK emekli maaşı 2.214 TL, en düşük BAĞ-KUR emekli maaşı 1.985 TL’ ye çıkacak. Ayrıca en düşük tarım emeklisi maaşı 1.490 TL olacak. 2020 Nisan ayında en düşük emekli maaşının 1.500 TL olacağı duyurulmuştu. Uygulanacak zamlardan SSK, BAĞ-KUR ve SGK emeklileri faydalanacak. Hürriyet’ten Noyan Doğan’a göre emekli zam oranları şu şekilde olacak: “Zamların belirlendiği aydır ocak ve temmuz. Açıklanan son mayıs ayı enflasyonu memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağını gösteriyor. Tabii son durum haziran ayı enflasyonu ile birlikte netlik kazanacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Memur ve emeklileri için enflasyon farkı ne kadar?

Hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri temmuz zamlı maaşlarını bekliyor. Açıklanan mayıs ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağa benziyor. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. TÜİK, ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 0.57 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Eğer haziran enflasyonu da yüzde 4’ün üzerinde olursa, 3.2 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da alabilecek. Memur ve emeklileri bu yılın başında yüzde 4 zammın üzerinde yüzde 1.50 enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 5.50 zamlı aldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Açıklanan ocak-mayıs enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor. Buna göre de en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.200 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.962 liraya yükselecek.