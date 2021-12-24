Emekli ve Memur zammı açıklaması: Mutlu edecek bir iyileştirme olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,, memura ve emekliye yapılacak zamla ilgili konuştu.

ebati açıklamasında, ''Enflasyonist ortamlarda en çok etkilenenler sabit gelirliler. Sabit gelirlilerin hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda geri adım atmayız. Memurumuz bugüne kadar hep koruduk., ücretlileri de korumaya devam edeceğiz. Enflasyonda düşüş eğilimi ilk çeyrekten sonra bekleniyordu. Şimdi fişyatlar düşme eğilimine girdi. Ocak ayından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını, eğilimini aşağya doğru kırdığını hepimiz ögreceğiz. Nitekim büyük firmalarımız fiyatlarını geri çekmeye başladılar. Dolayısıyla bunları da gözeterek memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı. Ücretlilerle ilgili gerekli adımlar atıldı. Esnafa, işletmeciye, üreticiye çok önemli desteklemelerde bulunuyoruz. KGF kredisi geliyor, genişletiyoruz. Kurumlar verigisnde bir puanlık indirim yapıyoruz, KDV’de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Bu yapılacak çalışmalarla enflasyonla ilgili beklentimiz aşağı yönde. Kim kaldı şimdi, emekliler. Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız, ilgili bakanlıklar çalışıyor. Emeklililerimize de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına ilişkin benim kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlıklar çalışıyor.'' ifadelerini kullandı.