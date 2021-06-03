Emekli ve memur şuanki enflasyona göre ne kadar zam alacak?

Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Memur temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ocak ayında yapılan zamın yanında 1100 TL de bayram ikramiyesini alan emeklilerin şimdi de gözü kulağı temmuz ayında alacakları zamda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli içişn en kritik enflasyon verilerden birini daha açıkladı.

Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,89 arttı. Nisanda yüzde 17,14'e yükselen yıllık TÜFE, mayısta yüzde 16,59'a geriledi. Piyasada, TÜFE'nin aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 17,4 artış göstermesi bekleniyordu.

Memur emekli ne kadar zam alacak?

Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisan ayında yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 olarak gerçekleşti. Ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 1 ay varken yüzde 6.39'luk zammın oluştuğunu gösteriyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.214 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.