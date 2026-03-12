  • İSTANBUL
Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Ekonomi

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü ikramiye ödeme takvimine çevrildi... Bayram ikramiyesi ve mart ayı emekli maaşları hangi tarihlerde hesaplara yatırılacak?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye ödemeleriyle ilgili takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ve mart ayı maaş ödemelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından emekliler ödeme günleri ve takvime ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı.

 

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

 

Işıkhan açıklamasında, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

SSK emekli maaşı ve ikramiye ödeme günleri

SSK kapsamında gelir ve aylık alan emekliler için ödeme takvimi şu şekilde açıklandı

Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlara 14 Mart 2026 tarihinde

Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlara 15 Mart 2026 tarihinde

Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

 

Bağ-Kur emeklileri ne zaman ödeme alacak?

Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler için ödeme günleri de açıklandı.

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart 2026 tarihinde

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

 

Emekli Sandığı ödemeleri hangi gün yapılacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara aktarılacak.

