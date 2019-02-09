0553 313 94 23

Emekli polisin organları vasiyeti üzerine bağışlandı

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen emekli polis memuru Mustafa Şentürk'ün organları, vasiyeti gereği bağışlandı. Kardeşinin iyilikseverliğiyle tanındığını anlatan Gülten Şentürk, "Beyin ölümünün sonrasında da organlarıyla insanlığa yararlı oldu" dedi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 20:07
Emekli polisin organları vasiyeti üzerine bağışlandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki evinde 5 Şubat günü kalbinin durması sonucu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen emekli polis memuru Mustafa Şentürk'ün (48), 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Şentürk'ün organları, vasiyeti üzerine yakınları tarafından bağışlandı. Bağışlanan karaciğer, böbrekler ve kornealar, hastalara umut olacak.

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Merkez Sorumlusu Nilgün Bilal, beyin ölümü tanısının kesinleşmesi üzerine aileyle görüştüklerini ve olumlu yanıt aldıklarını belirterek, "Aileye çok teşekkür ediyoruz, anlayışlı davrandılar. Mustafa Şentürk'ün organlarını bağışlama konusunda vasiyetinin olduğunu açıkladılar. Biz de hemen Bölge Koordinasyon Merkezi ve Ankara Ulusal Koordinasyon Merkezi ile görüştük. Hastamızın değerlerini bildirdik. Alıcı arayışımız neticelendi. Karaciğer ve böbrek bekleme sırasında yer alan hastalarımızla değerlerin uygun olduğu tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne davet ettik. Bağışlanan organlar sayesinde üç hasta sağlığına kavuşacak. İki hastamız da ışığa kavuşacak" diye konuştu.

'Kardeşimin vasiyetiydi'

Şentürk'ün ablası Gülten Şentürk, kardeşinin organları bağışlama vasiyeti olduğunu belirtti. Şentürk, kardeşinin eşinin de kendisi gibi polis memuru olduğunu, lise ve üniversiteye giden iki çocukları bulunduğunu, 2016 yılında görevli olduğu Eskişehir'den tayin nedeniyle Antalya'ya geldiğini ve 2017 yılında emekli olduğunu belirtti. Gülten Şentürk, "Biz zaman zaman tüm aile olarak bir araya geliriz. Yine bir buluşmamız sırasında konu organ bağışına geldiğinde tüm aile ortak karar alarak organlarımızı bağış için birbirimize vasiyette bulunduk. Hayatı boyunca iyilikseverliğiyle tanınırdı. Polislik mesleği sırasında da bu özelliğini öne çıkarıp 25 yıl görev yapıp emekli olan polis kardeşim, beyin ölümünün sonrasında da organlarıyla insanlığa yararlı oldu. Diğer insanlara sağlık verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden alınan cenazenin yarın Bursa Ulu Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Gemlik ilçesine götürüleceğini söyleyen kardeşi Fuat Şentürk ise "Ağabeyimi, daha sonra Bursa Gemlik Şükriye köyü mezarlığında toprağa vereceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 20:07
  1. Eskişehir
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. Antalya
  5. Konyaaltı
  6. Kalp krizinden ölen polis memuru
  7. Mustafa Şentürk
  8. Emekli polisin organları bağışlandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı
    1. Beşiktaş, Burak Yılmaz'la kazandı
    2. Sinop'ta iki minibüs çarpıştı: 13 yaralı
    3. Güney Afrika'daki Osmanlı mirası..
    4. "İstanbul hapşırırsa Türkiye nezle olur"
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Tüyleri diken diken eden olay:..
    7. Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası
    8. Maçın ardından
    9. Özgür Özel konuştu, İP'liler dinledi:..
    10. EYOF 2019'un Türkiye kafilesi Bosna..
    11. "Çin makamlarını toplama kamplarını..
    12. Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçının..
    13. "AK Parti karşıtı blokun tek bir..
    14. Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret
    15. Maçın ardından
    16. Samsun'daki hırsızlık operasyonu
    17. Çarpışan otomobillerden biri ikiye..
    18. Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da
    20. Türkiye'den Çin'e 'Uygur Türkleri'..
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!