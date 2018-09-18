Emekli polise FETÖ operasyonu!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında bir emekli polis memuru gözaltına alındı.18 Eylül 2018 Salı 21:26
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli polis memuru M.Ç'nin (70) Altınova Mahallesi'nde olduğunu belirleyen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
YORUM YAZ