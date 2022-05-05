Emekli olup çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı nasıl alınır, şartları neler?

Emekli olup da çalışmaya başlayanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli olup da çalışanların çalışma hayatına yönelik haklarında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Çalışanların hakları ne ise emekli olup da çalışanlar da aynı haklardan yararlanıyor. Buna kıdem tazminatı da dahil. Yaş dışında tüm şartları yerine getirmesine rağmen emekli olamayanlar kendi istekleri ile ayrılıp tazminat alabilir. Emekli olup da başka işte çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için işverenin işten çıkartması gerekir.

Kıdem tazminatı nedir?

İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete yol, yemek, sosyal yardım (eğitim, konut vs.) gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir.

Kıdem tazminatı nasıl alınır?

İşyerinden tazminat almak için, işçinin en az 1 yıl süreyle, kesintiye uğramadan, işyerinde çalışıyor olması gerekir. İşyerinden tazminat almak için, iş sözleşme süresinin belirsiz olması gerekir. Belirli bir iş süresiyle sözleşme yapılmışsa, tazminat alınamaz. İşyerinin taşınmış olması ya da iflas etmesi durumunda da tazminat alma hakkı bulunur.

Sağlık nedenleri, askere gitme, emeklilik gibi durumlardan dolayı iş akdinin sonlandırılması durumunda çalışan, kıdem tazminatını alabilmek için, gösterdiği nedenleri belgelerle ispatlamalıdır. Kadın çalışanların evlenmesi durumunda, kıdem tazminatı alması için, evlilik tarihiyle birlikte 1 yıl içinde, işten ayrılması gerekir.

Kıdem tazminatı zaman aşımı süresi ne kadardır?

Kıdem tazminatı, zamanaşımı süresi içinde talep edilebilecek bir tazminattır. Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır (4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde). İşçi 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde kıdem tazminatı talebiyle iş davası açamadığı takdirde, bir daha bu çalışmasıyla ilgili kıdem tazminatı davası açamaz.

Kıdem tazminatı hesaplama