Emekli olduktan sonra çalışanın maaşı kesilir mi?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşlarında kesinti yapılmaması için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı verilen bir prim ödemeniz lazım. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde yapılan kesintidir. Bu kesinti hem işverenden yapılır hem de çalışanın kendisinden yapılır. İşçi statüsünde çalışılırsa prim kesinti yapılır. Memur olarak çalışırsa da emekli aylığından kesinti yapılır. İşçi olarak emekli olarak çalışanların çalıştıkları işyerinden aldıkları maaştan kesinti yapılır.

Emekliyken çalışanlar, çalışmayı bıraktıklarında ne olacak?

İşçi olarak çalışanlardan maaşlarından kesinti yapılmadığından, SGDP kesintileri de iade edilmez. Kamuda çalışanların emekli aylıkları kesildiğinden, çalışma bittiğinden emekli aylıkları yeniden hesaplanır. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç çalışan emeklilerin maaş kesintisine dair önemli bir yazı kaleme aldı. Türkiye'de yüz binlerce emekli çalışmaya devam ediyor. Bir kısmı sigortalı, bir kısmı ise sigortasız olarak çalışıyor. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, emekli aylıklarını kestirmeden 4/a statüsünde sigortalı olarak çalışabiliyorlar. Bu kişiler için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) adı altında prim ödenir. Prim tutarı, çalışırken alınan brüt ücretin yüzde 32'sidir. Primin 7.5 puanı işçi, 24.5 puanı ise işveren payından oluşur.

Emekli aylığını kestirmeden sigortalı çalışanlardan alınan SGDP'nin emekli aylığına bir katkısı bulunmuyor. Bu çalışmadan dolayı emekli aylıkları artmıyor. Emekli aylığını kestirerek çalışanlardan ise normal sosyal güvenlik primi alınıyor. Bu durumda, çalışmayı sona erdirip yeniden emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları, bu primler dikkate alınarak tekrar hesaplanır. Çalışılan süreye ve bildirilen kazanca bağlı olarak emekli aylığı artar.