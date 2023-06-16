Emekli olanlara müjde! Türkiye'nin yeni planı, harekete geçtiler: Müthiş gelişme, bunu yapacaklar

Maaşlarını belirli bir bankaya taşıyan emekliler, promosyon ödemelerinden yararlanabilmekte. Promosyon ödemelerinden yararlanma fırsatı yakalamak isteyen emekliler için bankalardan cepleri rahatlatacak promosyon jestleri gelmeye devam ediyor. Bu promosyon ödemeleri emeklilerin nakit ihtiyaçları için adeta bir can suyu oluyor. Emeklilere sunulan promosyon ödemeleri aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırıyor. Promosyon miktarları ise emeklilik süresi, emekli maaş tutarı ve bankalar tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte. Son dönemde ise bazı bankaların promosyon ödemeleri 10.000 TL’yi aşıyor. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti ile bankaların promosyon ödemeleri de sık sık güncelleniyor.

EMEKLİLERE ÖZEL PROMOSYON ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Bankaların emeklilere özel sunduğu promosyon imkanları ile nakit ihtiyacı olan emeklilere önemli bir maddi destek sağlanıyor. Bazı bankalar emeklilere yönelik ek gelir amacıyla promosyon ödemelerine devam ediyor. Söz konusu promosyon ödemelerinden ise maaşını belirli bir bankaya taşıyanlar yararlanabiliyor. Avantajlı promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti de günden güne kızıştırırken, promosyon miktarlarında da sık sık güncellemeye gidiliyor. Promosyon tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA GÖRE PROMOSYON TUTARLARI

tum-haberler' e göre: Bankalar, emekli maaşlarına göre promosyon tutarlarını güncelliyor. Bu kapsamda Akbank’ın maaşlara göre sunduğu teklifler 4.200, 4.850, 6.250, 7000 TL’ye kadar çıkabiliyor. TEB ise maaşa göre promosyon tutarını 3.000 ila 5.000 TL olarak veriyor. QNB Finansbank’ta yine maaşa göre promosyon tutarı 4.800 TL ila 8.000 TL arasında değişiyor. Aynı zamanda kredi kartı ile yapılan harcamalara da yıllık 1.200 TL indirim imkanı sağlanıyor. Denizbank ise EYT’liler için özel bir promosyon imkanı sunmakta. Mobil uygulamayı indirenlere maaşa göre 6.000 TL ila 10.000 TL’ye varan promosyon imkanları sunuluyor. ING’de ise maaşa göre promosyon tutarları 5.100 ila 8.500 TL arasında değişmekte. Yine Halkbank’ta da maaşa göre promosyon miktarları bulunuyor. Bu kapsamda Halkbank, 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon imkanı sunuyor. İş Bankası da maaşa göre promosyon miktarını 4.500 TL ila 7.500 TL arasında belirledi. Garanti BBVA’da 4.500 TL ila 7.500 TL arasında maaşa göre promosyon miktarı yer alıyor. Aynı zamanda kredi kartıyla yapılan 500 TL’lik harcamaya karşılık da 1.000 TL bonus verilmekte.



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