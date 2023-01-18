Emekli memurlar ek gösterge farkı alacak

Emekli memurların maaşları beş farklı kalemden oluşur. Ek gösterge artışını düzenleyen kanun her memur için bu kalemlerin birini bazı memurlar için de ikisini değiştirdi.

Öncelikle emekli maaş kalemi içindeki mevcut ek gösterge maaşı her memur için 600 arttı. Bunun doğal sonucu olarak sadece ek göstergesi 600 puan artan memur emeklilerinin maaşları 600 rakamının memur maş katsayısı (0,433684) çarpımının ayık bağlama oranı ile çarpımı kadar arttı. Bir anlamda bu gurupta yer alan memurlar 600 x 0,433684 =260.21 TL tutar üzerinden hizmet yılına bağlı belirlenen aylık bağlama oranı kadar ilave maaş almış olacak. Aylık bağlama oranını da yüzde50’ye hizmet yılını ekleyerek bulabiliriz. Yani hizmet yılı 25 olanın aylık bağlama oranı 50+25= yüzde 75 olacak, hizmet yılı 25 olanın aylık bağlama oranı 50+25= yüzde 80 olacak. Buna göre 30 hizmet yılı bulunan ve göstergesi 600 artırılan memurlar 208 TL ilave maaş almaya hak kazanacak.

Emekli memur maaşları her ayın 1’inde bazı memurların ise 2-5’i arasında ödeniyor. Ek gösterge artışının maaşlara yansıması tam olarak 2023/Şubat ayında gerçekleşecek. Ancak 15 Ocak-1 Şubat arası içinde 15 günlük ilave ek gösterge maaş farkı ödenecek. Bir anlamda emekli memurlar 2023/Ocak maaşlarını yüzde 30 zamsız aldıkları için Aralık ayı maaşının yüzde 30’u kadar 2023/Ocak maaş farkı alacak. Yine 15 Ocak-1 Şubat arası içinde 15 günlük ilave ek gösterge maaş farkı alacak. Şubat maaşları ise hem yüzde 30 zamlı hem de 600 ek göstergeden kaynaklı artışı ihtiva edecek biçimde ödenecek.

Memurlukta birinci derece üzerinden emekli olan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanlarla ek göstergesi 3000’den 3600 güne çıkarılanların ek gösterge maaş artışı çok daha fazla olacak. Bunlar hem ek gösterge maaş farkı hem de yansıtma katsayısına bağlı maaş farkı alacaklar.

Bunların artan maaşları hizmet yıllarına bağlı aylık bağlama oranlarına göre değişiklik gösterdiğinde 20 ile 35 hizmet yılına göre oluşturduğumuz ilave maaş farkını bir tablo halinde okurlarımıza sunmanın isabetli olacağını değerlendirmekteyim.