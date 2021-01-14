Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belli olması ardından gözler ödeme tarihine çevrildi. Emekli vatandaşların beklediği emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maş farkları ne zaman yatırılacak?

TUİK, Temmuz ve Aralık döneminde enflasyonu yüzde 8.36 olarak açıklamış ve bunun sonucunda memurlar ve memur emeklileri 4.36 enflasyon zammı almaya hak kazanmıştı. Ayrıca memur ve memur emeklileri, yüzde 3 olarak sözleşme zammı da alacak ve toplam zam miktarı 7.36 olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.