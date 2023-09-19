Emekli maaşlarıyla ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye'ye duyurdu

Milyonlarca emekli, aylıklarına yapılacak düzenlemeyi beklerken; Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldiği görüşmeyi aktardı. Selvi, seyyanen zam olacağını belirterek, "İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde" dedi.

Selvi'nin aktardığına göre Işıkhan, “Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. AK Parti hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir” ifadelerini kullandı.

Selvi de şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili olarak bakanlık bürokratları zaten çalışıyorlardı. Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında bakanlar düzeyinde ele alınacak. 1 Ekim’de Meclis açılacak. Çalışma Kabine’de görüşüldükten sonra Meclis’e sunulacak.

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Daha önce emeklilere zam konusunda üç alternatife göre hazırlık yapıldığını yazmıştım. 'Seyyanen, en düşük aylığın yükseltilmesi ve oransal bir artış' yapılması yönündeydi. Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yapılacak çalışmada bu olgunlaştırılacak. Kabine toplantısında ise son şekli verilip Meclis’e gönderilecek. Kulağıma daha çok seyyanen zam geliyor.

Peki zam gelirse ne zaman uygulanacak? 2024 yılı ocak ayına mı kalacak yoksa yeni yıl beklenmeden emeklilerin cebine girecek mi? Bunun için de Meclis’ten geçecek yasal düzenlemedeki tarih geçerli olacak. İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde."