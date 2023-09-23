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Gündem Emekli maaşlarıyla ilgili flaş gelişme! Apar topar karar alındı! Yarın yapılacak
Gündem

Emekli maaşlarıyla ilgili flaş gelişme! Apar topar karar alındı! Yarın yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-09-23 12:29:00 - 2023-09-23 13:02:40
Emekli maaşlarıyla ilgili flaş gelişme! Apar topar karar alındı! Yarın yapılacak

Emekliler yarın İstanbul'da büyük bir miting düzenleyecek. EYT sonrası bir gün farkla emekli olma hakkı 20 yıl ertelenenler de alanlarda olacak.

Düşük kök aylıklarından dolayı temmuz ayında bir lira bile zam alamayan emekliler ile EYT çıktığında bir gün farkla emekli olma hakkı 20 yıl ertelenenler, yarın İstanbul’da büyük bir miting düzenleyecek.

Yarın saat 13.00’te Kartal Meydanı’nda yapılacak mitinge çeşitli emekli dernekleri katılacak.

Mitingde ‘en düşük kök aylığı ile emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine çıkarılması’ ve ‘tüm emekli aylıklarının da en az asgari ücrete yapılan zam oranında artırılması’ gibi taleplerin yanı sıra, 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar için adil bir kademeli geçiş sistemine geçilmesi de talep edilecek.

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Yorumlar

Aykut sen

Emekliler haklı 7500 ile gecinmek komedi eyt de ise 1 gunle kacırdı 2 gunle kacırdı 1 ayla kacırdı 2 ayla kacırdı 1 yılla kacırdı bunun sonu varmı

Adalet

Şimdiden prim 7000 oldu. 17 yıl sonra gel demek adaletsizliktir. Çünkü 15000 prim ile emekli olmak dünyanın hangi ülkesinde var. Kadameli emeklilik hakkı verilmelidir. 5500 ile emekli olanlar bizim hakkımızı yemişlerdir.
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