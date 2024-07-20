  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol çıkarılan sondaj kule sayısı azaldı! Her geçen hafta azalıyor, herkes şaşkın

Helal olsun! Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıyacaklar

Wanda Nara'nın babası kriz çıkardı! Icardi sorunu çözmeye gider mi?

Mete Yarar 'tezgah bu' diyerek duyurdu: Türkiye ABD uçağını vurabilir

İstemezükçü solculara kötü vatandaşa iyi haber! Akdeniz'in yeni ulaşım üssü geliyor

Dini tesisin açılışında peygamberleri hedef aldı! İBB'nin davet ettiği Tiran belediye başkanı...

Emekli tümamiral deşifre etti! ÖSYM'de Despina Vandi skandalı

Herkes En-Nesyri'yi beklerken ters köşe transfer! Tadic’ten herkesi şaşırtan golcü kararı! Sürpriz açıklama…

Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı: 2500 kat getirisi var

Mahkemeden emsal teşkil edecek otopark ücreti kararı: 1 kuruş ödemeyin!
Ekonomi Emekli maaşlarıyla ilgili büyük tehlike ortaya çıktı
Ekonomi

Emekli maaşlarıyla ilgili büyük tehlike ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 22:08:00 -
Emekli maaşlarıyla ilgili büyük tehlike ortaya çıktı

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, kök maaşlara beklenen düzenlemenin gelmemesiyle emeklileri bekleyen tehlikeyi açıkladı.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında gelecek zamlı maaşlardaydı. SSK ve Bağkurlu emeklilere yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında maaş zammı yapıldı. Kök maaşı düşük olan emekliler ise bu zamdan etkilenemeyince hükümet bir adım daha attı. En düşük emekli aylığı 12.500 liraya çıkarıldı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz kök maaşlara dair dikkat çekici bir gündemi dile getirdi.

"Kök maaş düzenlemesi olmazsa..."

Yılmaz, "Bununla alakalı yasa koyucu da bir toplantı yapıp geçtiğimiz günlerde yasa teklifi şeklinde buradaki 10.000 liralık kısmı 12.500 liraya yükseltmek amacıyla meclis süreci başlamış oldu. Eğer buradaki kök aylıkla ilgili özel bir çalışma yapılmadığı takdirde bizim bir sonraki dönemimiz olan Ocak 2025 döneminde tabiri caizse kelebek etkisi veya bununla alakalı tekrarlanan süreçte aynı senaryo yeniden gündeme gelebilir. " dedi.

Herkes tek maaş mı alacak?

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Yani sürekli kök aylıklara müdahale edilmeyip de taban aylık dediğimiz 10.000 liradan 12.500 liraya çıkarılmasıyla alakalı bu süreç için risk var. Bütün emeklilerimiz belli bir noktada maaşlarının birleşme ve herkesin tek emekli aylığı alma riskine ulaşması söz konusu olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Çözülmezse bazı sıkıntılar olabilir"

"Burada siz eğer 3.600 günden de emekli olsanız veya Bağ-Kur'lu olup da 9.000 günden de emekli olsanız asgari ücret üzerinden sürekli prim ödüyorsanız, dolayısıyla buradaki taban aylığa talim etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden ivedilikle çok aylık sorunun çözülmesi lazım. Kök aylık sorunu çözülmediği takdirde toplum içerisinde özellikle emeklilerimiz içerisinde en alttaki dar gelirli emeklerimizle ilgili bazı sıkıntılar olabilir diye söyleyebiliriz."

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Hükümet düğmeye bastı
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Hükümet düğmeye bastı

Ekonomi

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Hükümet düğmeye bastı

Emekli maaşlarına ek zam! Resmen kabul edildi
Emekli maaşlarına ek zam! Resmen kabul edildi

Ekonomi

Emekli maaşlarına ek zam! Resmen kabul edildi

SGK yeni listeyi açıkladı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli olacak
SGK yeni listeyi açıkladı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli olacak

Ekonomi

SGK yeni listeyi açıkladı! Bu hastalıkları geçirenler direkt emekli olacak

Emekli tümamiral deşifre etti! ÖSYM'de Despina Vandi skandalı
Emekli tümamiral deşifre etti! ÖSYM'de Despina Vandi skandalı

Gündem

Emekli tümamiral deşifre etti! ÖSYM'de Despina Vandi skandalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23