Emekli maaşlarıyla ilgili büyük tehlike ortaya çıktı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında gelecek zamlı maaşlardaydı. SSK ve Bağkurlu emeklilere yüzde 24.73, memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında maaş zammı yapıldı. Kök maaşı düşük olan emekliler ise bu zamdan etkilenemeyince hükümet bir adım daha attı. En düşük emekli aylığı 12.500 liraya çıkarıldı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz kök maaşlara dair dikkat çekici bir gündemi dile getirdi.

"Kök maaş düzenlemesi olmazsa..."

Yılmaz, "Bununla alakalı yasa koyucu da bir toplantı yapıp geçtiğimiz günlerde yasa teklifi şeklinde buradaki 10.000 liralık kısmı 12.500 liraya yükseltmek amacıyla meclis süreci başlamış oldu. Eğer buradaki kök aylıkla ilgili özel bir çalışma yapılmadığı takdirde bizim bir sonraki dönemimiz olan Ocak 2025 döneminde tabiri caizse kelebek etkisi veya bununla alakalı tekrarlanan süreçte aynı senaryo yeniden gündeme gelebilir. " dedi.

Herkes tek maaş mı alacak?

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Yani sürekli kök aylıklara müdahale edilmeyip de taban aylık dediğimiz 10.000 liradan 12.500 liraya çıkarılmasıyla alakalı bu süreç için risk var. Bütün emeklilerimiz belli bir noktada maaşlarının birleşme ve herkesin tek emekli aylığı alma riskine ulaşması söz konusu olabilir.

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"Çözülmezse bazı sıkıntılar olabilir"

"Burada siz eğer 3.600 günden de emekli olsanız veya Bağ-Kur'lu olup da 9.000 günden de emekli olsanız asgari ücret üzerinden sürekli prim ödüyorsanız, dolayısıyla buradaki taban aylığa talim etmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden ivedilikle çok aylık sorunun çözülmesi lazım. Kök aylık sorunu çözülmediği takdirde toplum içerisinde özellikle emeklilerimiz içerisinde en alttaki dar gelirli emeklerimizle ilgili bazı sıkıntılar olabilir diye söyleyebiliriz."